Фернандо Алонсо подписал контракт с Астон Мартин

Испанский пилот Фернандо Алонсо присоединится к команде Формулы-1 "Астон Мартин" в сезоне-2023.

"Команда Aston Martin Aramco Cognizant Formula One с радостью подтверждает, что Фернандо Алонсо присоединится к команде в 2023 году по многолетнему контракту. Вся компания очень рада привнести в команду невероятный опыт Фернандо, его блестящий темп и гоночное мастерство. Привлечение такого таланта, как Фернандо, является чётким заявлением о намерениях организации, которая взяла на себя обязательства создать победоносную команду Формулы-1", — говорится в заявлении команды.

"Я знаю и восхищаюсь Фернандо уже много лет, и всегда было ясно, что он такой же целеустремлённый победитель, как и я. Я поставил перед собой цель собрать лучших людей, найти правильные ресурсы и создать организацию для достижения успеха в этом высококонкурентном виде спорта, и эти планы сейчас обретают форму в Сильверстоуне. Поэтому мне показалось естественным пригласить Фернандо принять участие в создании команды победителей, и в ходе наших недавних бесед мы очень быстро убедились, что у нас одинаковые амбиции и ценности. Было логично и легко подтвердить наше желание работать вместе", — сказал владелец команды Лоуренс Стролл.