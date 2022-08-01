Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандо Алонсо подписал контракт с Астон Мартин
Следующий сезон пилот проведет в новой команде
Испанский пилот Фернандо Алонсо присоединится к команде Формулы-1 "Астон Мартин" в сезоне-2023.
"Команда Aston Martin Aramco Cognizant Formula One с радостью подтверждает, что Фернандо Алонсо присоединится к команде в 2023 году по многолетнему контракту. Вся компания очень рада привнести в команду невероятный опыт Фернандо, его блестящий темп и гоночное мастерство. Привлечение такого таланта, как Фернандо, является чётким заявлением о намерениях организации, которая взяла на себя обязательства создать победоносную команду Формулы-1", — говорится в заявлении команды.
"Я знаю и восхищаюсь Фернандо уже много лет, и всегда было ясно, что он такой же целеустремлённый победитель, как и я. Я поставил перед собой цель собрать лучших людей, найти правильные ресурсы и создать организацию для достижения успеха в этом высококонкурентном виде спорта, и эти планы сейчас обретают форму в Сильверстоуне. Поэтому мне показалось естественным пригласить Фернандо принять участие в создании команды победителей, и в ходе наших недавних бесед мы очень быстро убедились, что у нас одинаковые амбиции и ценности. Было логично и легко подтвердить наше желание работать вместе", — сказал владелец команды Лоуренс Стролл.
Популярное сейчас
- Михалик: Я был готов к хейту - понимал, что могу заработать в россии и напрямую помочь ВСУ
- "Кто виноват – не могу сказать". росСМИ сняли сюжет с украинским командиром после теракта в Еленовке
- Победа Англии на Евро, долги Шахтера, трофей ПСЖ. Главные новости за 31 июля
- Квалификация Гран-при Венгрии. У Расселла – первый поул в карьере, Сайнц – второй, Леклер – третий
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
Новости по теме
- 18:13 Весь спорт Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте
- 19:17 Весь спорт Квалификация Гран-при Венгрии. У Расселла – первый поул в карьере, Сайнц – второй, Леклер – третий
- 20:01 Весь спорт Шарль Леклер - лучший по итогам второй свободной практики Гран-при Венгрии