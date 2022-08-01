  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Фернандо Алонсо подписал контракт с Астон Мартин
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандо Алонсо подписал контракт с Астон Мартин

Автоспорт
(1 голосов)

Следующий сезон пилот проведет в новой команде

Фернандо Алонсо подписал контракт с Астон Мартин

Новина українською

Испанский пилот Фернандо Алонсо присоединится к команде Формулы-1 "Астон Мартин" в сезоне-2023.

"Команда Aston Martin Aramco Cognizant Formula One с радостью подтверждает, что Фернандо Алонсо присоединится к команде в 2023 году по многолетнему контракту. Вся компания очень рада привнести в команду невероятный опыт Фернандо, его блестящий темп и гоночное мастерство. Привлечение такого таланта, как Фернандо, является чётким заявлением о намерениях организации, которая взяла на себя обязательства создать победоносную команду Формулы-1", — говорится в заявлении команды.

"Я знаю и восхищаюсь Фернандо уже много лет, и всегда было ясно, что он такой же целеустремлённый победитель, как и я. Я поставил перед собой цель собрать лучших людей, найти правильные ресурсы и создать организацию для достижения успеха в этом высококонкурентном виде спорта, и эти планы сейчас обретают форму в Сильверстоуне. Поэтому мне показалось естественным пригласить Фернандо принять участие в создании команды победителей, и в ходе наших недавних бесед мы очень быстро убедились, что у нас одинаковые амбиции и ценности. Было логично и легко подтвердить наше желание работать вместе", — сказал владелец команды Лоуренс Стролл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фернандо Алонсо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде