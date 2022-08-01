Майкл Маси подписал с ФИА соглашение о неразглашении информации о Гран-при Абу-Даби 2021 года

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси подписал соглашение о неразглашении подробностей произошедшего на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 2021 года, сообщает Sydney’s Daily Telegraph.

Согласно подписанному документу, Маси не имеет права разглашать информацию о произошедшем в финале той гонки.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из "Ред Булл" и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным.