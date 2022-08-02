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Хонда будет помогать Ред Булл с двигателями до конца 2025 года
Отличная новость для австрийской команды
"Ред Булл" выпустил официальный пресс-релиз, в котором объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с "Хондой" до конца 2025 года. Таким образом, стороны будут сотрудничать до перехода Формулы-1 на новый моторный регламент, который вступит в силу с 2026 года.
Компания "Хонда" официально ушла из Формулы-1 в конце 2021 года, но продолжает оказывать поддержку "Ред Булл" с обслуживанием моторов. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона-2023.
"Мы благодарим "Хонду" за совместную работу и рады продолжить наше сотрудничество до конца 2025 года. До сих пор наши отношения приносили успех. Мы выиграли чемпионат в прошлом году и лидируем в общем зачёте пилотов и Кубке конструкторов в нынешнем сезоне", — приводит слова Хельмута Марко пресс-служба "Ред Булл".
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