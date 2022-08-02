Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу
Вскоре пилот может завершить карьеру и больше внимания уделять бизнесу
Фото: F1
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал совладельцем американской команды по американскому футболу "Денвер Бронкос". Об этом информирует пресс-служба клуба.
"Мы рады приветствовать семикратного чемпиона мира Формулы-1 сэра Льюиса Хэмилтона в нашей группе владельцев. Он чемпион, который знает, что нужно, чтобы возглавить команду-победительницу", — говорится в заявлении команды в её соцсетях.
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом.
Популярное сейчас
- В Украине ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии
- Динамо может обменять трех игроков на лидера Зари - источник
- Динамо потеряло Супрягу на длительный период
- Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
Новости по теме
- 21:49 Весь спорт Майкл Маси подписал с ФИА соглашение о неразглашении информации о Гран-при Абу-Даби 2021 года
- 18:13 Весь спорт Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте
- 19:17 Весь спорт Квалификация Гран-при Венгрии. У Расселла – первый поул в карьере, Сайнц – второй, Леклер – третий