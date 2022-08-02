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Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу

Автоспорт
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Вскоре пилот может завершить карьеру и больше внимания уделять бизнесу

Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу

Фото: F1

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал совладельцем американской команды по американскому футболу "Денвер Бронкос". Об этом информирует пресс-служба клуба.

"Мы рады приветствовать семикратного чемпиона мира Формулы-1 сэра Льюиса Хэмилтона в нашей группе владельцев. Он чемпион, который знает, что нужно, чтобы возглавить команду-победительницу", — говорится в заявлении команды в её соцсетях.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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