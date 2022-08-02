Оскар Пиастри заменит Фернандо Алонсо

Австралийский пилот Оскар Пиастри станет боевым пилотом "Альпин" с 2023 года. Об этом информирует пресс-служба французской команды. В гоночном коллективе он займёт место испанца Фернандо Алонсо и будет напарником Эстебана Окона.

"Команда "Альпин" подтверждает, что 21-летний резервный гонщик Оскар Пиастри станет напарником Эстебана Окона с 2023 года. В соответствии с обязательствами, взятыми командой по отношению к молодому австралийцу, Оскар будет продвинут на роль боевого пилота и займёт со следующего года место Фернандо Алонсо.

В рамках своего путешествия к Формуле-1 Оскар был назначен резервным гонщиком "Альпин" в начале сезона-2022 и с тех пор под руководством команды и при её полной финансовой поддержке проводил интенсивную и всестороннюю тренировочную программу в виде частных тестов за рулём побеждавшего в гонках болида А521, поддержки команды на гонках и сессий на симуляторе для подготовки его к следующему большому шагу в Формуле-1", — говорится в заявлении команды.