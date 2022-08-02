  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Оскар Пиастри заменит Фернандо Алонсо
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оскар Пиастри заменит Фернандо Алонсо

Автоспорт
(1 голосов)

Он пополнит ряды команды в 2023 году

Оскар Пиастри заменит Фернандо Алонсо

Фото: f1news.ru

Новина українською

Австралийский пилот Оскар Пиастри станет боевым пилотом "Альпин" с 2023 года. Об этом информирует пресс-служба французской команды. В гоночном коллективе он займёт место испанца Фернандо Алонсо и будет напарником Эстебана Окона.

"Команда "Альпин" подтверждает, что 21-летний резервный гонщик Оскар Пиастри станет напарником Эстебана Окона с 2023 года. В соответствии с обязательствами, взятыми командой по отношению к молодому австралийцу, Оскар будет продвинут на роль боевого пилота и займёт со следующего года место Фернандо Алонсо.

В рамках своего путешествия к Формуле-1 Оскар был назначен резервным гонщиком "Альпин" в начале сезона-2022 и с тех пор под руководством команды и при её полной финансовой поддержке проводил интенсивную и всестороннюю тренировочную программу в виде частных тестов за рулём побеждавшего в гонках болида А521, поддержки команды на гонках и сессий на симуляторе для подготовки его к следующему большому шагу в Формуле-1", — говорится в заявлении команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде