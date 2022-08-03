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Алекс Албон подписал контракт с Уильямсом
На сколько рассчитан контракт, пока неизвестно
Фото: Carscoops
"Уильямс" официально сообщил, что таиландский пилот Александер Албон подписал с командой многолетний контракт.
"Наш номер 23 остаётся на 2023 год и будет выступать и после. Алекс Албон определил своё будущее, подписав многолетний контракт", – сообщает пресс-служба "Уильямса" в социальных сетях.
"Очень рад тому, что останусь в "Уильямсе" в 2023 году, и с нетерпением ожидаю возможность увидеть, на что мы способны как команда в оставшейся части этого сезона и в следующем году. Команда делает всё для развития, и я готов продолжить это путешествие и вместе расширять наши знания", – прокомментировал новость пилот.
Напомним, в нынешнем сезоне Албон дважды, на этапах в Австралии и Майами, входил в очковую зону.
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