Алекс Албон подписал контракт с Уильямсом

"Уильямс" официально сообщил, что таиландский пилот Александер Албон подписал с командой многолетний контракт.

"Наш номер 23 остаётся на 2023 год и будет выступать и после. Алекс Албон определил своё будущее, подписав многолетний контракт", – сообщает пресс-служба "Уильямса" в социальных сетях.

"Очень рад тому, что останусь в "Уильямсе" в 2023 году, и с нетерпением ожидаю возможность увидеть, на что мы способны как команда в оставшейся части этого сезона и в следующем году. Команда делает всё для развития, и я готов продолжить это путешествие и вместе расширять наши знания", – прокомментировал новость пилот.

Напомним, в нынешнем сезоне Албон дважды, на этапах в Австралии и Майами, входил в очковую зону.