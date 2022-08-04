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Феттелю могут предложить работу в Формуле-1

Автоспорт
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Об этом рассказал исполнительный директор Ф-1

Феттелю могут предложить работу в Формуле-1

Фото: Planet F1

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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что у него состоялся разговор с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, который ранее объявил, что покидает Формулу-1 по окончании сезона.

"Мы встретились и, помимо прочего, поговорили о его решении и его будущем. Себастьян всегда будет ассоциироваться с Формулой-1, и нам, конечно, хотелось бы, чтобы эта связь оставалась такой же тесной и в будущем. Если он заинтересован в том, чтобы стать частью нашей системы, и наши взгляды совпадут, я буду только за. Но сейчас он хочет провести время с семьёй", — цитирует Доменикали Bild Sport.

Также немецкое издание отмечает, что возможная должность Феттеля будет связана с его деятельностью в области защиты окружающей среды.

Ранее Феттель заявил, что Формула-1 отстаёт в технологическом прогрессе.

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В статье: Себастьян Феттель
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