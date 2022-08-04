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Шарль Леклер показал, как живет в Монако
Пилот опубликовал видео
Фото: GPToday
Пилот "Феррари" Шарль Леклер опубликовал новое видео в своём YouTube-Канале. На видео он показал, как проходит его день в Монако.
Леклер показал, как он играет в теннис, гуляет по Монте-Карло, тренируется в зале, посещает криотерапию. Кроме того, Леклер посетил коллекцию автомобилей принца Монако, где есть как минимум две машины Леклера — "Альфа Ромео" и "Феррари" образца 2019 года.
Помимо этого, Леклер показал, как он играет на пианино, посещает супермаркет, катается на яхте и проводит время со своей девушкой.
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