  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Шарль Леклер показал, как живет в Монако
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шарль Леклер показал, как живет в Монако

Автоспорт
(2 голосов)

Пилот опубликовал видео

Шарль Леклер показал, как живет в Монако

Фото: GPToday

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер опубликовал новое видео в своём YouTube-Канале. На видео он показал, как проходит его день в Монако.

Леклер показал, как он играет в теннис, гуляет по Монте-Карло, тренируется в зале, посещает криотерапию. Кроме того, Леклер посетил коллекцию автомобилей принца Монако, где есть как минимум две машины Леклера — "Альфа Ромео" и "Феррари" образца 2019 года.

Помимо этого, Леклер показал, как он играет на пианино, посещает супермаркет, катается на яхте и проводит время со своей девушкой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде