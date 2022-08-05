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Хельмут Марко: Феррари допускает много ошибок
По его мнению Феррари делает неправильно почти всё
Фото: Autosport
Спортивный консультант "Ред Булл" Хельмут Марко прокомментировал борьбу с "Феррари" за чемпионский титул.
"Феррари" делает неправильно почти всё. Например, в Будапеште они сначала не подобрали шины в нужное температурное окно, а также выбрали неправильную стратегию пит-стопов.
Но я бы также хотел, чтобы работа Макса была оценена должным образом. Он выиграл, стартовав с 10-го места на трассе, про которую обычно говорят, что тут нет шансов обгонять.
Почти каждый уикенд доставляет удовольствие, что отличает этот сезон от предыдущего, когда всё было на нервах. Но обидно, что "Феррари" допускает так много ошибок. Они выступают значительно ниже своих возможностей, и это грустно. Но, думаю, они вернутся, так как у них очень мощная машина", — приводит слова Марко GrandPX.
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