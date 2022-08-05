Доходы Формулы-1 выросли на 242 миллиона долларов

Компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, выпустила финансовый отчет, согласно которому доходы серии во втором квартале 2022 года значительно выросли относительно показателей прошлого года, сообщает GPFans.

Доход Формулы-1 в сравнении с прошлым годом вырос почти на $ 243 млн. Выручка, полученная Liberty Media от Формулы-1 увеличилась с $ 501 млн до $ 744 млн.

Рост доходов в первую очередь обусловлен стабилизацией ситуации и постепенным ослаблением ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Основная часть суммы — доходы от деятельности по продвижению гонок, продажи прав на телетрансляции и спонсорские соглашения. По этой статье доходы выросли на 35 процентов — с $464 до $678 млн.