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Доходы Формулы-1 выросли на 242 миллиона долларов
Liberty Media выпустила финансовый отчет
фото - twitter.com
Компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, выпустила финансовый отчет, согласно которому доходы серии во втором квартале 2022 года значительно выросли относительно показателей прошлого года, сообщает GPFans.
Доход Формулы-1 в сравнении с прошлым годом вырос почти на $ 243 млн. Выручка, полученная Liberty Media от Формулы-1 увеличилась с $ 501 млн до $ 744 млн.
Рост доходов в первую очередь обусловлен стабилизацией ситуации и постепенным ослаблением ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Основная часть суммы — доходы от деятельности по продвижению гонок, продажи прав на телетрансляции и спонсорские соглашения. По этой статье доходы выросли на 35 процентов — с $464 до $678 млн.
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