Шарль Леклер: Пока не думаем о победе в чемпионате

Пилот "Феррари" Шарль Леклер считает, что у команды на данном этапе в приоритете должна быть работа над машиной, а не рассуждения о чемпионском титуле.

"Сейчас мы должны в первую очередь попытаться понять, как мы можем стать лучше, вместо того чтобы думать о победе в чемпионате. Понятное дело, что за последние два года нам удалось добиться серьёзного прогресса, но нужно сделать ещё один шаг вперёд. Сейчас мы должны работать над этим", — цитирует Леклера Racingnews365.

Сейчас Шарль Леклер располагается на втором месте в общем зачёте пилотов и уступает лидеру и действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену 80 очков.