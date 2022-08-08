  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: После скандала в Абу-Даби отец обнял меня и сказал, что гордится мной
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: После скандала в Абу-Даби отец обнял меня и сказал, что гордится мной

Автоспорт
(1 голосов)

Льюис рассказал о пережитых эмоциях

Хэмилтон: После скандала в Абу-Даби отец обнял меня и сказал, что гордится мной

Фото: ESPN

Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что ощущал, проиграв скандальную гонку в Абу-Даби в конце сезона-2021.

За пять кругов до финиша Льюис Хэмилтон опережал Макса Ферстаппена на 11 секунд, но последующее появление машины безопасности и возобновление гонки на последнем кругу помогло пилоту "Ред Булл" выиграть этап и чемпионат мира.

"Учитывая, как развивались события, начали оживать мои худшие опасения. Я говорил себе, что этого не произойдёт. Я не знаю, можно ли выразить словами то, что я тогда чувствовал. Я помню, как просто сидел, не веря своим глазам, не в силах расстегнуть ремни и вылезти из кокпита. Я должен был найти в себе силы, которых у меня не было. Это один из самых тяжёлых моментов за долгое время. Я знал, что произошло. Знал, какие были приняты решения и что там было что-то не так.

Отец обнял меня и сказал, что гордится мной. Это одна из самых глубоких вещей… тем более, что я рос и не так часто испытывал эти чувства", — рассказал Хэмилтон в интервью Vanity Fair.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде