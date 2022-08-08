Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон: После скандала в Абу-Даби отец обнял меня и сказал, что гордится мной
Льюис рассказал о пережитых эмоциях
Фото: ESPN
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что ощущал, проиграв скандальную гонку в Абу-Даби в конце сезона-2021.
За пять кругов до финиша Льюис Хэмилтон опережал Макса Ферстаппена на 11 секунд, но последующее появление машины безопасности и возобновление гонки на последнем кругу помогло пилоту "Ред Булл" выиграть этап и чемпионат мира.
"Учитывая, как развивались события, начали оживать мои худшие опасения. Я говорил себе, что этого не произойдёт. Я не знаю, можно ли выразить словами то, что я тогда чувствовал. Я помню, как просто сидел, не веря своим глазам, не в силах расстегнуть ремни и вылезти из кокпита. Я должен был найти в себе силы, которых у меня не было. Это один из самых тяжёлых моментов за долгое время. Я знал, что произошло. Знал, какие были приняты решения и что там было что-то не так.
Отец обнял меня и сказал, что гордится мной. Это одна из самых глубоких вещей… тем более, что я рос и не так часто испытывал эти чувства", — рассказал Хэмилтон в интервью Vanity Fair.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Возможный вылет Рейнджерса как угроза перспективам первой корзины Динамо в ЛЕ, поул-позишн Бенфики
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
- Шарль Леклер показал, как живет в Монако
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Новости по теме
- 18:47 Весь спорт Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу
- 21:49 Весь спорт Майкл Маси подписал с ФИА соглашение о неразглашении информации о Гран-при Абу-Даби 2021 года
- 18:13 Весь спорт Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте