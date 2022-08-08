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Льюис Хэмилтон попал на обложку популярного журнала
Пилот анонсировал интервью
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях анонсировал интервью журналу Vanity Fair.
Британский пилот попал на обложку сентябрьского номера популярного издания с заголовком "Льюис Хэмилтон. За финишной чертой".
"Я на сентябрьской обложке Vanity Fair! Рассказал о своём прошлом, настоящем и будущем. Это честь для меня, спасибо", — написал Хэмилтон в социальных сетях, отметив журнал.
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