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Льюис Хэмилтон попал на обложку популярного журнала

Автоспорт
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Пилот анонсировал интервью

Льюис Хэмилтон попал на обложку популярного журнала

Фото: Autoblog.nl

Новина українською

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях анонсировал интервью журналу Vanity Fair.

Британский пилот попал на обложку сентябрьского номера популярного издания с заголовком "Льюис Хэмилтон. За финишной чертой".

"Я на сентябрьской обложке Vanity Fair! Рассказал о своём прошлом, настоящем и будущем. Это честь для меня, спасибо", — написал Хэмилтон в социальных сетях, отметив журнал.

Льюис Хэмилтон попал на обложку популярного журнала - изображение 1

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В статье: Льюис Хэмилтон
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