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Кубица: После аварии в 2011 году я не думал, что смогу вернуться в Формулу-1
Пилот рад, что ему удалось снова вернуться в Формулу-1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Резервист "Альфа Ромео" Роберт Кубица вспомнил о своём сезоне выступлений в составе "Уильямса" в 2019 году.
"После аварии в 2011 году я не думал, что смогу вернуться в Формулу-1, поэтому возвращение в составе „Уильямса“ стало самым моим большим успехом в гоночной карьере. Было обидно, что в том году машина была не так хороша, поэтому у болельщиков не так много воспоминаний о моём возвращении.
Кроме того, люди забывают, что именно мне удалось попасть в очки, заработав единственное очко команды в том году, это было очень непросто на той машине. Я до сих пор горжусь этим попаданием в десятку. Это была кульминация долгого пути, который мне пришлось пройти, чтобы снова сесть за руль машины Формулы-1. Момент, который мало кто помнит, но так уж бывает в Формуле-1", — приводит слова Роберта Кубицы RacingNews365.
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