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Даниэль Риккардо требует компенсацию от Макларена
Сумма составила около 21 миллиона долларов
Фото: Livesport
Сторона австралийского пилота Даниэля Риккардо намерена потребовать финансовую компенсацию в размере около $ 21 миллиона от команды "Макларен", которая собирается освободить его от контракта на 2023 год. Об этом информирует издание Racingnews365.
Примечательно, что, по сведениям источника, британский гоночный коллектив постарается помочь Риккардо найти подходящий вариант после расставания.
Отмечается, что такая помощь может снизить сумму компенсации. Как утверждает издание, окончательный расчёт будет более $ 10 миллионов, но не намного больше.
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