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В ФИА готовы представить двигатель для Формулы-2 на экотопливе
Презентация запланирована на 2024 год
фото - F1
Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила тендер на поставку двигателей нового поколения для чемпионата Формулы-2 с 2024 по 2026 год, сообщает издание RaceFans.
Напомним, на данный момент в Формуле-2 используются двигатели V6 объёмом 3,4 л от компании Mecachrome, подписавшей соглашение на три года, а после продлившей контракт ещё на три.
Формула-1 готовится к переходу на экотопливо в 2026 году. В ФИА заинтересованы провести тесты горючего на нынешнем двигателе Формулы-2, после чего представить 55-процентную смесь в сезоне-2024.
Согласно требованиям, новый двигатель Формулы-2 должен работать не только на смеси, но и на 100-процентном экотопливе в последующих сезонах.
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