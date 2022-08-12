Президент ФИА рассказал о ситуации с контрактом Оскара Пиастри

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем в своих социальных сетях прокомментировал спорную ситуацию с контрактом австралийского пилота Оскара Пиастри.

Напомним, Пиастри отказался выступать от "Альпин" в следующем сезоне, но во французской команде уверены, что у них было соглашение с пилотом, и обратились в Комиссию ФИА по контрактам. По сведениям некоторых источников, у Оскара был контракт с академией, а не с командой, что позволяет ему уйти из "Альпин".

"Комиссию ФИА по признанию контрактов была создана для решения контрактных вопросов между гонщиками и командами Формулы-1. Мы полагаемся на Комиссию в разрешениях подобных конфликтов", — написал бен Сулайем в своих социальных сетях.

Руководитель "Альпин" Отмар Зафнауэр уже сообщил, что команда будет обращаться в суд.