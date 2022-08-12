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Болиды Формулы-1 станут легче в 2026 году

Автоспорт
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Они потерпят изменения

Болиды Формулы-1 станут легче в 2026 году

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс сообщил, что в 2026 году машины Формулы-1 станут легче и меньше в размерах.

"Сейчас мы работаем над концепцией машины нового поколения, которая появится в 2026 году. Сейчас у нас есть представление, какой она будет. Один из важных аспектов, которые сейчас удивляют не только многих болельщиков, но и экспертов, — это вес и размеры современных машин. В 2022 году мы пытались уменьшить размеры шасси и ограничить колёсную базу, поскольку машины становились всё длиннее.

Мы смогли ограничить это в какой-то степени, но не так, как хотелось бы. В 2026 году мы пойдём дальше и сделаем всё, что только возможно, чтобы уменьшить её размеры, следовательно, она станет легче", — приводит слова Симондса пресс-служба Формулы-1.

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В статье: формула-1
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