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Вольф опроверг слухи о том, что Мерседес ищет замену Хэмилтону

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Босс Мерседеса - о будущем Льюиса Хэмилтона

Вольф опроверг слухи о том, что Мерседес ищет замену Хэмилтону

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф ответил на вопрос о будущем Льюиса Хэмилтона и заверил, что не планировал искать ему замену.

"Слухи о том, что я звонил Пересу, полная ерунда. Он хороший парень, я уважительно отношусь к нему, но я не контактировал ни с ним, ни с кем бы то ни было ещё.

Мы с Льюисом хотели работать и прогрессировать вместе даже с учётом не лучшего старта сезона. Мы с ним уже пару месяцев разговариваем о том, что можем работать и пять лет, и десять лет вместе, так что все слухи - неправда.

Лучшая ли у меня пара пилотов? В этом плане у меня ни разу не появлялось каких-либо сомнений. Даже в самые тяжёлые дни. С гонщиками у нас проблем не было никогда-, - цитирует Вольфа Motorsport Italia.

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В статье: формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон Тото Вольфф
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