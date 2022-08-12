Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сайнс: Зачем рисковать аварией на исторической машине, если есть шанс выиграть титул?
Пилот "Феррари" - об аварии напарника на историческом болиде
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался об аварии, в которую попал Шарль Леклер в мае 2022 года за рулём исторической "Феррари", на которой выступал Ники Лауда.
"В прошлом такие возможности были. Это даёт большое представление о том, каким был наш спорт много лет назад. Но у меня смешанные чувства, ведь зачем рисковать? Зачем? У тебя есть шанс на победу в чемпионате с «Феррари», так зачем рисковать попаданием в ситуацию вроде той, что случилась с Шарлем в Монако?
Но, с другой стороны, когда ещё появится возможность пилотировать такую технику? Каждый раз, когда я сажусь в классический болид, такие мысли пробегают в моей голове. Если я за рулём, то начинаю атаковать по полной. Я не знаю, как запрыгнуть в машину, облокотиться на локоть и просто катиться. Не представляю, как это делать. Так что да, случиться может всякое", - приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.
Популярное сейчас
- "Убийство – грех!" Ломаченко опубликовал интервью митрополита московского патриархата
- Уже двенадцать стран закончили сезон УЕФА с более низким рейтингом, чем у дисквалифицированной россии
- Защитник Шахтера не хочет возвращаться в клуб после аренды
- В Ред Булл отреагировали на разговоры о возможном уходе Пьера Гасли в Альпин
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
Новости по теме
- 18:13 Весь спорт Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте
- 19:17 Весь спорт Квалификация Гран-при Венгрии. У Расселла – первый поул в карьере, Сайнц – второй, Леклер – третий
- 20:01 Весь спорт Шарль Леклер - лучший по итогам второй свободной практики Гран-при Венгрии