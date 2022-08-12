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Сайнс: Зачем рисковать аварией на исторической машине, если есть шанс выиграть титул?

Автоспорт
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Пилот "Феррари" - об аварии напарника на историческом болиде

Сайнс: Зачем рисковать аварией на исторической машине, если есть шанс выиграть титул?

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Пилот "Феррари" Карлос Сайнс высказался об аварии, в которую попал Шарль Леклер в мае 2022 года за рулём исторической "Феррари", на которой выступал Ники Лауда.

"В прошлом такие возможности были. Это даёт большое представление о том, каким был наш спорт много лет назад. Но у меня смешанные чувства, ведь зачем рисковать? Зачем? У тебя есть шанс на победу в чемпионате с «Феррари», так зачем рисковать попаданием в ситуацию вроде той, что случилась с Шарлем в Монако?

Но, с другой стороны, когда ещё появится возможность пилотировать такую технику? Каждый раз, когда я сажусь в классический болид, такие мысли пробегают в моей голове. Если я за рулём, то начинаю атаковать по полной. Я не знаю, как запрыгнуть в машину, облокотиться на локоть и просто катиться. Не представляю, как это делать. Так что да, случиться может всякое", - приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.

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В статье: формула-1 Феррари Карлос Сайнс
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