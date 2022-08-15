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Компания Порше зарегистрировала новый товарный знак

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Вероятно, появление нового товарного знака связано с ожидаемым приходом компании в Формулу-1

Компания Порше зарегистрировала новый товарный знак

фото - F1

Новина українською

Компания "Порше" зарегистрировала новый товарный знак F1nally. В названии обыграны слова Формула-1 (F1) и "наконец" (Finally). Вероятно, появление нового товарного знака связанно с ожидаемым приходом компании в Формулу-1.

Ожидается, что "Порше" и "Ауди" присоединятся к Формуле-1 через четыре года, когда начнёт действовать новый регламент на силовые установки.

"Мы приветствуем проект регламента и считаем, что это может быть выгодно. В прошлом году больше 1,5 миллиарда телезрителей смотрели Формулу-1. Этот вид спорта вызывает большой интерес", — говорил ранее гендиректор "Порше" Оливер Блюм.

Ранее сообщалось, что "Порше" хочет приобрести 50% акций "Ред Булл".

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