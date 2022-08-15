Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Компания Порше зарегистрировала новый товарный знак
Вероятно, появление нового товарного знака связано с ожидаемым приходом компании в Формулу-1
фото - F1
Компания "Порше" зарегистрировала новый товарный знак F1nally. В названии обыграны слова Формула-1 (F1) и "наконец" (Finally). Вероятно, появление нового товарного знака связанно с ожидаемым приходом компании в Формулу-1.
Ожидается, что "Порше" и "Ауди" присоединятся к Формуле-1 через четыре года, когда начнёт действовать новый регламент на силовые установки.
"Мы приветствуем проект регламента и считаем, что это может быть выгодно. В прошлом году больше 1,5 миллиарда телезрителей смотрели Формулу-1. Этот вид спорта вызывает большой интерес", — говорил ранее гендиректор "Порше" Оливер Блюм.
Ранее сообщалось, что "Порше" хочет приобрести 50% акций "Ред Булл".
Популярное сейчас
- Официально: УПЛ сообщила о создании единого телевизионного пула
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- На войне с россиянами погиб один из лучших военных летчиков Украины
- Боттас: Это самый приятный сезон в Формуле-1 для меня
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать