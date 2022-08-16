Тото Вольф: Складывается ощущение, что Расселл всегда выступал за Мерседес

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф рассказал о том, как быстро адаптировался к команде пилот Джордж Расселл, который предыдущие три сезона выступал за "Уильямс".

"Складывается ощущение, что Расселл всегда выступал за "Мерседес", настолько хорошо он адаптировался в команде. Мне нравится, что у него всегда неизменный настрой на брифингах — неважно, занял он восьмое место или второе. Джордж всегда поступает логично и рационально, ищет правильные решения. Эмоций не так много, и это здорово. Однозначно Джордж на верном пути", — цитирует Вольффа Motorsport-Total.

Джордж Расселл в нынешнем сезоне набрал 158 очков и располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов.