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Тото Вольф: Складывается ощущение, что Расселл всегда выступал за Мерседес
Пилот очень хорошо вписался в коллектив
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф рассказал о том, как быстро адаптировался к команде пилот Джордж Расселл, который предыдущие три сезона выступал за "Уильямс".
"Складывается ощущение, что Расселл всегда выступал за "Мерседес", настолько хорошо он адаптировался в команде. Мне нравится, что у него всегда неизменный настрой на брифингах — неважно, занял он восьмое место или второе. Джордж всегда поступает логично и рационально, ищет правильные решения. Эмоций не так много, и это здорово. Однозначно Джордж на верном пути", — цитирует Вольффа Motorsport-Total.
Джордж Расселл в нынешнем сезоне набрал 158 очков и располагается на четвёртом месте в общем зачёте пилотов.
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