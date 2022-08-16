В ФИА утвердили моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год, сообщается на официальном сайте организации.

Ниже приведены ключевые элементы проекта:

1. Силовая установка должна сохранить производительность по отношению к нынешним образцам и включать в себя V6-двигатель внутреннего сгорания. Отказ от теплового генератора MGU-H.

2. Гибридная составляющая может быть поднята до 50%. Также силовая установка должна работать на 100-процентном экологически нейтральном топливе.

3. Финансовые затраты на силовые установки будут снижены.

"ФИА продолжает продвигать инновации и стабильность в автоспорт. И моторный регламент 2026 года является наиболее ярким примером этого", – прокомментировал новость президент FIA Мохаммед бен Сулайем.