  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В ФИА утвердили моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ФИА утвердили моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год

Автоспорт
(1 голосов)

Изменения коснутся 3 пунктов

В ФИА утвердили моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год, сообщается на официальном сайте организации.

Ниже приведены ключевые элементы проекта:

1. Силовая установка должна сохранить производительность по отношению к нынешним образцам и включать в себя V6-двигатель внутреннего сгорания. Отказ от теплового генератора MGU-H.

2. Гибридная составляющая может быть поднята до 50%. Также силовая установка должна работать на 100-процентном экологически нейтральном топливе.

3. Финансовые затраты на силовые установки будут снижены.

"ФИА продолжает продвигать инновации и стабильность в автоспорт. И моторный регламент 2026 года является наиболее ярким примером этого", – прокомментировал новость президент FIA Мохаммед бен Сулайем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде