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В ФИА утвердили моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год
Изменения коснутся 3 пунктов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила моторный регламент для Формулы-1 на 2026 год, сообщается на официальном сайте организации.
Ниже приведены ключевые элементы проекта:
1. Силовая установка должна сохранить производительность по отношению к нынешним образцам и включать в себя V6-двигатель внутреннего сгорания. Отказ от теплового генератора MGU-H.
2. Гибридная составляющая может быть поднята до 50%. Также силовая установка должна работать на 100-процентном экологически нейтральном топливе.
3. Финансовые затраты на силовые установки будут снижены.
"ФИА продолжает продвигать инновации и стабильность в автоспорт. И моторный регламент 2026 года является наиболее ярким примером этого", – прокомментировал новость президент FIA Мохаммед бен Сулайем.
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