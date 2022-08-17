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Симона Халеп попала в топ-3 по количеству заработанных призовых

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Румынская теннисистка стала третьей в истории

Симона Халеп попала в топ-3 по количеству заработанных призовых

Фото: Noticias del Tenis

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп стала третьей теннисисткой WTA в истории, заработавшей за карьеру более $ 40 млн. Эту планку среди женщин преодолели ещё только американки Серена и Винус Уильямс, сообщает Tennis World USA.

После триумфа румынской теннисистки на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада) её карьерный заработок теперь составляет $ 40 107 097. В финале она обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (24-й номер в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:3. За победу на турнире в Торонто Халеп получила 900 рейтинговых очков и $ 439,7 тыс. Благодаря успеху румынка поднялась на шестое место в обновлённом рейтинге WTA.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович заработали более чем по $ 100 млн за карьеру.

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В статье: Симона Халеп
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