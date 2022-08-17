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Тото Вольфф: Я изучил, почему большие команды не могут повторить свои чемпионские серии
Тото ищет оправдания?
Фото: The Checkered Flag
Руководитель команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольфф признался, что ему нравится ошибаться, так как впоследствии, как он считает, будет получать пользу за счёт полученного опыта.
"Я изучал, почему великие команды не были в состоянии повторить великие серии, когда они завоёвывали титул за титулом. Ни одна спортивная команда ни в одном виде спорта никогда не выигрывала восемь титулов чемпиона мира подряд, и на это есть много причин, но в основе всего лежит человек. Он становится самодовольным. Уже не так заряжен, как раньше. Может, не так амбициозен.
Я бы сказал, что сейчас мне нравится ошибаться, потому что, я считаю, это станет основой долгосрочного будущего успеха. У нас было восемь побед в Кубке конструкторов подряд – такого не было ни в одном другом виде спорта", — приводит слова Вольффа talkSPORT со ссылкой на The Financial Times.
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