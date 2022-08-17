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ФИА утвердила меры против дельфинирования

Автоспорт
(1 голосов)

На болиды установят специальный датчик

ФИА утвердила меры против дельфинирования

фото - twitter.com

Новина українською

Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) по автоспорту утвердил изменения в техническом регламенте Формулы-1 на 2022 и 2023 годы с целью решения проблемы дельфинирования. Кроме того, будет введён более строгий стандарт касательно усиления дуги безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ФИА.

После консультации, которая состоялась у ФИА со всеми командами чемпионата, было принято решение начиная с Гран-при Бельгии измерять уровень тряски болидов: гоночные коллективы не должны превышать считающийся безопасным предел колебаний. Для этого будет использоваться специальный датчик. Кроме этого, ужесточены требования к жёсткости планки под днищем.

Отмечается также, что в следующем году края днища поднимут на 15 мм, поднимется горловина диффузора, а края диффузора станут жёстче.

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В статье: ФИА
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