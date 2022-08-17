Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИА утвердила меры против дельфинирования
На болиды установят специальный датчик
фото - twitter.com
Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) по автоспорту утвердил изменения в техническом регламенте Формулы-1 на 2022 и 2023 годы с целью решения проблемы дельфинирования. Кроме того, будет введён более строгий стандарт касательно усиления дуги безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ФИА.
После консультации, которая состоялась у ФИА со всеми командами чемпионата, было принято решение начиная с Гран-при Бельгии измерять уровень тряски болидов: гоночные коллективы не должны превышать считающийся безопасным предел колебаний. Для этого будет использоваться специальный датчик. Кроме этого, ужесточены требования к жёсткости планки под днищем.
Отмечается также, что в следующем году края днища поднимут на 15 мм, поднимется горловина диффузора, а края диффузора станут жёстче.
Популярное сейчас
- М1925, Ингулец и Львов на сборах не проигрывали. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- СМИ: Ходят в казино. Братья Суркисы выехали из Украины в Монте-Карло
- Тактическая гибкость и освобождение Джаки. Как Зинченко влияет на игру Арсенала
- Компания Порше зарегистрировала новый товарный знак
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО