ФИА утвердила меры против дельфинирования

Всемирный совет Международной автомобильной федерации (ФИА) по автоспорту утвердил изменения в техническом регламенте Формулы-1 на 2022 и 2023 годы с целью решения проблемы дельфинирования. Кроме того, будет введён более строгий стандарт касательно усиления дуги безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте ФИА.

После консультации, которая состоялась у ФИА со всеми командами чемпионата, было принято решение начиная с Гран-при Бельгии измерять уровень тряски болидов: гоночные коллективы не должны превышать считающийся безопасным предел колебаний. Для этого будет использоваться специальный датчик. Кроме этого, ужесточены требования к жёсткости планки под днищем.

Отмечается также, что в следующем году края днища поднимут на 15 мм, поднимется горловина диффузора, а края диффузора станут жёстче.