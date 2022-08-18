Льюис Хэмилтон: Я уже не тот человек, которым был до поездки в Африку

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о том, как его изменило путешествие в Африку во время летнего отпуска.

Напомним, Льюис посетил Намибию, Танзанию, Руанду и Кению во время перерыва в Формуле-1.

"Последние две недели стали одними из лучших дней в моей жизни. Я уже не тот человек, что был до поездки сюда. Красота, любовь и умиротворённость, которые я испытывал, заставляют меня чувствовать себя изменившимся. Я ощутил связь с корнями, историей.

Спасибо вам, Намибия, Танзания, Кения и Руанда. Спасибо людям, живущим здесь. Нам были рады везде, куда мы приезжали, и относились как к семье. Спасибо братьям, которые присоединились ко мне в этой поездке", — написал Хэмилтон в одной из своих социальных сетей и выложил ряд фотографий из путешествия.