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В Ауди пока не приняли решения о вступлении в Формулу-1

Автоспорт
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Ждем окончательного решения

В Ауди пока не приняли решения о вступлении в Формулу-1

фото - twitter.com

Новина українською

Представитель "Ауди" заявил, что компания начала подробное изучение моторного регламента Формулы-1 на сезон-2026, однако не готова принять решение относительно возможного участия в чемпионате.

"Правила были приняты во время летнего перерыва, когда заседания совета директоров "Ауди" не проводились, а многие ответственные лица были в отпуске. Как мы понимаем, ФИА пока не инициировала процесс регистрации производителей силовых установок на сезон-2026", — цитирует представителя компании Sky Germany.

Ранее стало известно, что "Порше" и "Ауди" готовятся вступить в престижнейшую гоночную серию мира в 2026 году.

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В статье: Audi
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