Руководитель Формулы-1: Гонок в россии больше не будет

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что руководство чемпионата не собирается в будущем проводить гонку в россии.

"Деньги важны, в том числе и для нас. Но это не единственное, на что мы обращаем внимание. Всё должно быть правильно. Если бы мы смотрели только на пополнение банковского счёта, то календарь бы бы совершенно иным. Примером того может быть Гран-при россии. Несмотря на финансирование, трасса в сочи больше не входит в план календаря. Я всегда считал, что никогда не стоит говорить "никогда", но в этом случае я могу обещать наверняка. Мы больше не будем вести с ними переговоров. Гонок в россии больше не будет", — приводит слова Доменикали Bild.

Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при россии в начале марта.