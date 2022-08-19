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Фернандо Алонсо: Я уничтожаю сильные стороны соперников
Пилот уверен в себе
Двукратный чемпион мира, пилот "Альпин" Фернандо Алонсо рассказал, как использует слабости соперников.
"Я считаю, что необходимо выжимать максимум и уничтожать сильные стороны твоего соперника. Я поступаю так абсолютно во всём, чем занимаюсь, не только в гонках.
Раньше я играл в теннис и высоко поднимал мяч, если соперник сильный. Так ты ломаешь ритм игры, и это был единственный шанс для меня выиграть матч. Не только в гонках есть необходимость сломать сопернику его сильные стороны и выжать максимум из своих.
Безусловно, мне очень помогает опыт. Старт, оценка ситуации, контроль шин, работа с механиками. Раньше я допускал ошибки на ранних стадиях гонки, но с опытом и на собственных ошибках учишься действовать иначе", — приводит слова Алонсо Autosport.
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