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Финский гонщик Toyota попал в аварию во время этапа чемпионата мира по ралли в Бельгии

Автоспорт
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Пилот не справился с управлением

Финский гонщик Toyota попал в аварию во время этапа чемпионата мира по ралли в Бельгии

Фото: sportbox.ru

Новина українською

Финский гонщик Toyota Калле Рованперя попал в аварию во время этапа чемпионата мира по ралли в Бельгии.

Во время заезда на втором спецучастке дня Рованперя не справился с поворотом и вылетел в кювет. Машина получила значительные повреждения, но сам Рованперя и его штурман Йонне Халттунен обошлись без повреждений. В результате аварии у машины вылетело лобовое стекло, откуда и вылезли Калле и Халттунен.

После первого участка финский гонщик лидировал и успел проехать 9,2 километра второго спецучастка до аварии. На данный момент неизвестно, сможет ли Рованперя вернуться к ралли 20 августа ввиду серьёзных повреждений машины.

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В статье: ралли
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