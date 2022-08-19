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Финский гонщик Toyota попал в аварию во время этапа чемпионата мира по ралли в Бельгии
Пилот не справился с управлением
Фото: sportbox.ru
Финский гонщик Toyota Калле Рованперя попал в аварию во время этапа чемпионата мира по ралли в Бельгии.
Во время заезда на втором спецучастке дня Рованперя не справился с поворотом и вылетел в кювет. Машина получила значительные повреждения, но сам Рованперя и его штурман Йонне Халттунен обошлись без повреждений. В результате аварии у машины вылетело лобовое стекло, откуда и вылезли Калле и Халттунен.
После первого участка финский гонщик лидировал и успел проехать 9,2 километра второго спецучастка до аварии. На данный момент неизвестно, сможет ли Рованперя вернуться к ралли 20 августа ввиду серьёзных повреждений машины.
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