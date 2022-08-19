Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михаил Вишневецкий вышел в финал чемпионата мира U-20
Украинец показал отличный результат
Фото: objectiv.tv
В Софии (Болгария) проходит чемпионат мира U-20 по спортивной борьбе.
Действующий чемпион Европы U-20 харьковчанин Михаил Вишнивецкий легко вышел в финал, где его соперником будет иранец Фардин Шабан Хедаяти.
Все поединки пройдут завтра, 20 августа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Лидер Зари подписал контракт с Динамо
- Ссора с тренером. Источник раскрыл причину возможного ухода Малиновского
- Четыре сотни оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ объявил потери россиян за 18 августа
- Компания Порше зарегистрировала новый товарный знак
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти