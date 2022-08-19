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Михаил Вишневецкий вышел в финал чемпионата мира U-20

Автоспорт
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Украинец показал отличный результат

Михаил Вишневецкий вышел в финал чемпионата мира U-20

Фото: objectiv.tv

Новина українською

В Софии (Болгария) проходит чемпионат мира U-20 по спортивной борьбе.

Действующий чемпион Европы U-20 харьковчанин Михаил Вишнивецкий легко вышел в финал, где его соперником будет иранец Фардин Шабан Хедаяти.

Все поединки пройдут завтра, 20 августа.

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