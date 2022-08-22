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Берни Экклстоун не признает свою вину в деле о мошенничестве
Ранее экс-руководитель Ф-1 поддерживал путина
фото из свободных источников
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выступил на заседании суда по поводу обвинений в налоговом мошенничестве.
Напомним, 91-летнего бизнесмена подозревают в том, что он представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах и скрыл от налоговой порядка £ 400 млн, выведя средства на офшорные счета.
На данный момент Экклстоун отпущен под залог. Его дело продолжат рассматривать, и очередное заседание состоится 19 сентября.
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