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Антонио Джовинацци выступит за Хаас на двух пятничных тренировках Гран-при Италии
Бывший пилот Альфа Ромео попробует свои силы
фото - F1
Экс-пилот "Альфа Ромео", резервист "Феррари" Антонио Джовинацци выступит за "Хаас" на двух пятничных тренировках на Гран-при Италии 9 сентября и Гран-при США 21 октября.
Мик Шумахер и Кевин Магнуссен по разу уступят место Джовинацци.
"Я рад, что у меня есть возможность снова поучаствовать в практике Формулы-1. Важно, помимо работы на симуляторе, испытывать и настоящую машину, так что я с нетерпением жду момента, когда надену костюм и шлем. Для меня это возможность почувствовать в испытаниях машины нового поколения, и это поможет мне быть готовым, если придётся кого-то заменить", — приводит слова Джовинацци пресс-служба "Хааса".
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