Хэмилтон поздравил Усика с победой

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях поздравил украинского боксёра Александра Усика с победой над Энтони Джошуа.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу в поединке раздельным решением судей одержал Усик и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

"Какой отличный бой! Этот парень очень скромен и настоящий чемпион! Мои поздравления", — написал Хэмилтон в одной из социальных сетей.

Напомним, что после боя Александр Усик выразил желание провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.