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Хэмилтон поздравил Усика с победой
Льюис назвал этот бой отличным
Фото: Sky Sports
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях поздравил украинского боксёра Александра Усика с победой над Энтони Джошуа.
В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу в поединке раздельным решением судей одержал Усик и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
"Какой отличный бой! Этот парень очень скромен и настоящий чемпион! Мои поздравления", — написал Хэмилтон в одной из социальных сетей.
Напомним, что после боя Александр Усик выразил желание провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.
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