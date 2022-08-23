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Хэмилтон поздравил Усика с победой

Автоспорт
(1 голосов)

Льюис назвал этот бой отличным

Хэмилтон поздравил Усика с победой

Фото: Sky Sports

Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях поздравил украинского боксёра Александра Усика с победой над Энтони Джошуа.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу в поединке раздельным решением судей одержал Усик и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

"Какой отличный бой! Этот парень очень скромен и настоящий чемпион! Мои поздравления", — написал Хэмилтон в одной из социальных сетей.

Напомним, что после боя Александр Усик выразил желание провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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