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Хаас связывался с Даниэлем Риккардо накануне Гран-при Венгрии

Автоспорт
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Мик Шумахер может уйти из команды по окончании сезона

Хаас связывался с Даниэлем Риккардо накануне Гран-при Венгрии

Фото: Livesport

Новина українською

Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо может продолжить карьеру в "Хаасе", пишет издание ESPN.

По информации источника, руководитель американской команды Гюнтер Штайнер уже связывался с Даниэлем Риккардо перед Гран-при Венгрии. Австралиец может заменить Мика Шумахера, у которого заканчивается контракт в конце сезона.

Риккардо, в свою очередь, также может покинуть "Макларен", если его место займёт Оскар Пиастри. При этом у Даниэля есть опция, которой он может воспользоваться и продлить соглашение ещё на сезон. Ещё одним кандидатом на опытного пилота считается "Альпин".

В нынешнем сезоне Формулы-1 Даниэль Риккардо набрал 19 очков и располагается на 12-м месте в общем зачёте пилотов.

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В статье: Даниэль Риккардо
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