Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хаас связывался с Даниэлем Риккардо накануне Гран-при Венгрии
Мик Шумахер может уйти из команды по окончании сезона
Фото: Livesport
Австралийский пилот "Макларена" Даниэль Риккардо может продолжить карьеру в "Хаасе", пишет издание ESPN.
По информации источника, руководитель американской команды Гюнтер Штайнер уже связывался с Даниэлем Риккардо перед Гран-при Венгрии. Австралиец может заменить Мика Шумахера, у которого заканчивается контракт в конце сезона.
Риккардо, в свою очередь, также может покинуть "Макларен", если его место займёт Оскар Пиастри. При этом у Даниэля есть опция, которой он может воспользоваться и продлить соглашение ещё на сезон. Ещё одним кандидатом на опытного пилота считается "Альпин".
В нынешнем сезоне Формулы-1 Даниэль Риккардо набрал 19 очков и располагается на 12-м месте в общем зачёте пилотов.
Популярное сейчас
- Заря заявила сына Григория Суркиса на новый сезон УПЛ
- Появилась информация о прилете прямо в администрацию главы ДНР пушилина
- Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
- Хэмилтон поздравил Усика с победой
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака