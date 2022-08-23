Хэмилтон обратился к Джошуа после поражения от Усика

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выразил поддержку соотечественнику Энтони Джошуа, который уступил Александру Усику в бое-реванше.

"Тяжёлая работа и самопожертвование — это то, чего никто не сможет понять. Это огромные задачи для нашего духа и разума. Я горжусь тобой за всё, что ты сделал, оставайся собой. Дело не в том, как мы падаем, а в том, как встаём, и ты от этого оправишься, брат. Держи голову выше", — написал Хэмилтон в одной из своих социальных сетей.

Энтони Джошуа в ночь на 21 августа во второй раз подряд проиграл Александру Усику. Украинец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.