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Машина Михаэля Шумахера продана на аукционе за $ 6,22 млн
На этом болиде он выиграл шесть титулов
Машина "Феррари" F300 семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, на которой он провёл сезон 1998 года, продана на престижном аукционе "Сотбис" в Калифорнии (США) за $ 6,22 млн, сообщает издание F1i.
Напомним, в 1998 году ещё только двукратный чемпион мира Шумахер сразился за чемпионский титул на болиде F300 с финским конкурентом из "Макларена" Микой Хаккиненом, впоследствии ставшим победителем. На машине Шумахер одержал шесть побед в сезоне-1998, а в следующем году "Феррари" продала болид частному коллекционеру.
Рекорд же среди проданных машин Ф-1 принадлежит ещё одному болиду Шумахера – F2001, проданному в минувшем году за $ 7,5 млн.
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