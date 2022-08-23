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Машина Михаэля Шумахера продана на аукционе за $ 6,22 млн

Автоспорт
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На этом болиде он выиграл шесть титулов

Машина Михаэля Шумахера продана на аукционе за $ 6,22 млн

Новина українською

Машина "Феррари" F300 семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, на которой он провёл сезон 1998 года, продана на престижном аукционе "Сотбис" в Калифорнии (США) за $ 6,22 млн, сообщает издание F1i.

Напомним, в 1998 году ещё только двукратный чемпион мира Шумахер сразился за чемпионский титул на болиде F300 с финским конкурентом из "Макларена" Микой Хаккиненом, впоследствии ставшим победителем. На машине Шумахер одержал шесть побед в сезоне-1998, а в следующем году "Феррари" продала болид частному коллекционеру.

Рекорд же среди проданных машин Ф-1 принадлежит ещё одному болиду Шумахера – F2001, проданному в минувшем году за $ 7,5 млн.

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В статье: Михаэль Шумахер
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