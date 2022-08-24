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Даниэль Риккардо и Макларен договорились о досрочном завершении сотрудничества
По окончании сезона пилот покинет команду
Фото: Livesport
Команда Формулы-1 "Макларен" и австралиец Даниэль Риккардо договорились о досрочном завершении сотрудничества по окончании сезона-2022.
"Я бы хотел поблагодарить Даниэля за самоотверженность и вклад в течение последних двух сезонов. Несмотря на командные проблемы, он всегда проявлял бойцовский дух и помогал команде продвигаться вперёд.
Мы никогда не забудем ту памятную гонку в Монце, ставшую большим толчком для команды. Сейчас же нам предстоит важная битва в Кубке конструкторов, и мы с нетерпением ожидаем её вместе с Даниэлем и Ландо", – прокомментировал новость руководитель команды Андреас Зайдль.
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