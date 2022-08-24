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Даниэль Риккардо и Макларен договорились о досрочном завершении сотрудничества

Автоспорт
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По окончании сезона пилот покинет команду

Даниэль Риккардо и Макларен договорились о досрочном завершении сотрудничества

Фото: Livesport

Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" и австралиец Даниэль Риккардо договорились о досрочном завершении сотрудничества по окончании сезона-2022.

"Я бы хотел поблагодарить Даниэля за самоотверженность и вклад в течение последних двух сезонов. Несмотря на командные проблемы, он всегда проявлял бойцовский дух и помогал команде продвигаться вперёд.

Мы никогда не забудем ту памятную гонку в Монце, ставшую большим толчком для команды. Сейчас же нам предстоит важная битва в Кубке конструкторов, и мы с нетерпением ожидаем её вместе с Даниэлем и Ландо", – прокомментировал новость руководитель команды Андреас Зайдль.

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В статье: Даниэль Риккардо
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