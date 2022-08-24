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Мерседес будет использовать на Гран-при Бельгии специальную ливрею
Также появится надпись 55 лет
Фото: Motorsport.com
Немецкая команда Формулы-1 разработала специальную гоночную ливрею для Гран-при Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам".
В честь 55-летия подразделения AMG болиды "Мерседеса" будут раскрашены в красный цвет в передней части. Кроме того, в районе кокпита появится надпись "55 лет AMG".
AMG — подразделение Mercedes-Benz, которое производит более мощные и спортивные серийные модели компании.
The Mercedes-AMG W13 E Performance meets our 300 SEL 6.8 AMG, the "Red Pig". Two gamechangers of the present and the past, united in a special livery to celebrate 55 Years of AMG together. ❤️????#WeLivePerformance #WorldsFastestFamily #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/gwWDkv8sPw— Mercedes-AMG (@MercedesAMG) August 24, 2022
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