Мерседес будет использовать на Гран-при Бельгии специальную ливрею

Немецкая команда Формулы-1 разработала специальную гоночную ливрею для Гран-при Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам".

В честь 55-летия подразделения AMG болиды "Мерседеса" будут раскрашены в красный цвет в передней части. Кроме того, в районе кокпита появится надпись "55 лет AMG".

AMG — подразделение Mercedes-Benz, которое производит более мощные и спортивные серийные модели компании.