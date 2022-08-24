  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес будет использовать на Гран-при Бельгии специальную ливрею
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес будет использовать на Гран-при Бельгии специальную ливрею

Автоспорт
(1 голосов)

Также появится надпись 55 лет

Мерседес будет использовать на Гран-при Бельгии специальную ливрею

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Немецкая команда Формулы-1 разработала специальную гоночную ливрею для Гран-при Бельгии на трассе "Спа-Франкоршам".

В честь 55-летия подразделения AMG болиды "Мерседеса" будут раскрашены в красный цвет в передней части. Кроме того, в районе кокпита появится надпись "55 лет AMG".

AMG — подразделение Mercedes-Benz, которое производит более мощные и спортивные серийные модели компании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Гран-при Бельгии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде