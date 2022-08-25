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Ауди в ближайшие дни официально объявит о приходе в Формулу-1

Автоспорт
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Команда будет выпускать собственные двигатели

Ауди в ближайшие дни официально объявит о приходе в Формулу-1

фото - F1

Новина українською

Немецкая автомобильная компания "Ауди" уже завтра, 26 августа, должна официально объявить о приходе в Формулу-1, утверждает Sky Sport. По данным немецких журналистов, на пятницу в рамках гоночного уикенда Гран-при Бельгии запланирована пресс-конференция, на которой "Ауди" раскроет свои планы. В пресс-конференции примет участие президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем.

Ожидается, что "Ауди" будет не только строить собственные двигатели, но и станет основным владельцем команды Формулы-1 "Заубер", которая сейчас выступает под брендом "Альфа Ромео". "Ауди" должна получить в команде долю в 75% акций.

Что касается другого бренда концерна "Фольксваген", "Порше", то их объявление о приходе в Формулу-1 в качестве партнёров "Ред Булл" ожидается чуть позже.

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В статье: Audi
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