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Леклер получит новый мотор и стартует на Гран-при Бельгии с конца решётки

Автоспорт
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"Феррари" определилась со своими планами на Гран-при Бельгии Формулы-1

Леклер получит новый мотор и стартует на Гран-при Бельгии с конца решётки

Фото: Planet F1

Новина українською

Команда "Феррари" окончательно определилась со своими планами на Гран-при Бельгии Формулы-1.

Как ранее и предполагалось, итальянцы установят на болид Шарля Леклера новые элементы силовой установки, что приведёт к штрафу для гонщика и старту монегаска с конца стартовой решётки.

Леклер получит новый двигатель внутреннего сгорания, обновлённую версию гибрида и другие элементы силовой установки. Кроме того, на его "Феррари" установят новую коробку передач.

При этом Карлосу Сайнсу новые элементы на Гран-при Бельгии устанавливать не будут.

В то же время не исключено, что примеру Леклера последует его соперник по борьбе за чемпионство голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, которому до конца сезона в какой-то момент тоже понадобится поставить сверхлимитные элементы силовой установки.

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В статье: формула-1 Феррари Шарль Леклер
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