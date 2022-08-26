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Леклер получит новый мотор и стартует на Гран-при Бельгии с конца решётки
"Феррари" определилась со своими планами на Гран-при Бельгии Формулы-1
Фото: Planet F1
Команда "Феррари" окончательно определилась со своими планами на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Как ранее и предполагалось, итальянцы установят на болид Шарля Леклера новые элементы силовой установки, что приведёт к штрафу для гонщика и старту монегаска с конца стартовой решётки.
Леклер получит новый двигатель внутреннего сгорания, обновлённую версию гибрида и другие элементы силовой установки. Кроме того, на его "Феррари" установят новую коробку передач.
При этом Карлосу Сайнсу новые элементы на Гран-при Бельгии устанавливать не будут.
В то же время не исключено, что примеру Леклера последует его соперник по борьбе за чемпионство голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, которому до конца сезона в какой-то момент тоже понадобится поставить сверхлимитные элементы силовой установки.
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