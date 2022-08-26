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В Ауди заявили об участии в Формуле-1 с 2026-го года

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В "Ауди" сделали заявление о приходе в Формулу-1

В Ауди заявили об участии в Формуле-1 с 2026-го года

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Генеральный директор "Ауди" Маркус Дуйсманн дал комментарий после официального объявления о приходе автопроизводителя в Формулу-1 в 2026 году.

"Автоспорт - неотъемлемая часть ДНК "Ауди". Формула-1 - это одновременно и глобальная сцена для нашего бренда, и очень сложная лаборатория разработок. Сочетание высокой производительности и конкуренции всегда является движущей силой инноваций и технологий в нашей отрасли. Учитывая новые правила, думаю, что именно сейчас для нас было самое подходящее время, чтобы принять участие. В конце концов, и Формула-1, и "Ауди" преследуют чёткие цели в области устойчивого развития", - приводит слова Дюсманна пресс-служба Формулы-1.

Напомним, в "Ауди" пока не называли команду, с которой будут сотрудничать. Ожидается, что это будет "Заубер", который сейчас выступает под брендом "Альфа Ромео".

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В статье: формула-1
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