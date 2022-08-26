Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получит новый мотор на Гран-при Бельгии, в результате чего стартует с последнего ряда. Это уже четвёртый двигатель на болиде голландского пилота в нынешнем сезоне Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Кроме того, сверхлимитные элементы силовой установки или коробок передач получили ещё несколько гонщиков.

В их число вошли Ландо Норрис ("Макларен"), Эстебан Окон ("Альпин"), Валттери Боттас ("Альфа Ромео") и Мик Шумахер ("Хаас").