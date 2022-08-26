Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя
Пилот будет стартовать последним
Фото: Getty Images
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получит новый мотор на Гран-при Бельгии, в результате чего стартует с последнего ряда. Это уже четвёртый двигатель на болиде голландского пилота в нынешнем сезоне Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).
Кроме того, сверхлимитные элементы силовой установки или коробок передач получили ещё несколько гонщиков.
В их число вошли Ландо Норрис ("Макларен"), Эстебан Окон ("Альпин"), Валттери Боттас ("Альфа Ромео") и Мик Шумахер ("Хаас").
Популярное сейчас
- Днепр-1 узнал соперников. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Конференций
- Выбор для Динамо. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
- Кривцов: Жеребьевка для нас хорошая. Будем биться в каждом матче
- Берни Экклстоун не признает свою вину в деле о мошенничестве
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
Новости по теме
- 18:13 Весь спорт Гран-при Венгрии. Ферстаппен победил в восьмой раз в сезоне. Стартовавший первым Расселл – на третьем месте
- 19:17 Весь спорт Квалификация Гран-при Венгрии. У Расселла – первый поул в карьере, Сайнц – второй, Леклер – третий
- 22:47 Весь спорт Ферстаппен: Мы не сможем быть на уровне Феррари на сухой трассе