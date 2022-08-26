  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот будет стартовать последним

Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Бельгии из-за замены двигателя

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получит новый мотор на Гран-при Бельгии, в результате чего стартует с последнего ряда. Это уже четвёртый двигатель на болиде голландского пилота в нынешнем сезоне Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Кроме того, сверхлимитные элементы силовой установки или коробок передач получили ещё несколько гонщиков.

В их число вошли Ландо Норрис ("Макларен"), Эстебан Окон ("Альпин"), Валттери Боттас ("Альфа Ромео") и Мик Шумахер ("Хаас").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде