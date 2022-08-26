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Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бельгии

Автоспорт
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Ферстаппен замкнул тройку лучших

Карлос Сайнс показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бельгии

Новина українською

На автодроме "Спа-Франкоршам" состоялась первая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым был его напарник Шарль Леклер. Тройку сильнейших замкнул гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", был девятым.

Отметим, что заезд проходил при дождевых условиях.

Гран-при Италии. Первая тренировка

1. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1.46,538
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,069
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,217
4. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,858
5. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,899
6. Александер Албон ("Уильямс") +1,297
7. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,543
8. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,772
9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,882
10. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,936
11. Николас Латифи ("Уильямс") +1,947
12. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,134
13. Ландо Норрис ("Макларен") +2,932
14. Фернандо Алонсо ("Альпин") +3,126
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +3,275
16. Эстебан Окон ("Альпин") +3,777
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +4,444
18. Мик Шумахер ("Хаас") +4,721
19. Лиам Лоусон ("Альфа Таури") +5,527
20. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") – не показал времени

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