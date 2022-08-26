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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Бельгии
Пилот показал отличный результат
Фото: FIA
На автодроме "Спа-Франкоршам" состоялась вторая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал его пилот "Феррари" Шарль Леклер, тройку сильнейших замкнул гонщик "Макларена" Ландо Норрис.
Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", был шестым.
Гран-при Бельгии. Вторая тренировка
1.Макс Ферстаппен"Ред Булл"1:45.507
2.Шарль Леклер"Феррари"+0.862
3.Ландо Норрис"Макларен"+1.082
4.Лэнс Стролл"Астон Мартин"+1.128
5.Карлос Сайнс"Феррари"+1.142
6.Льюис Хэмилтон"Мерседес"+1.386
7.Фернандо Алонсо"Альпин"+1.468
8.Джордж Расселл"Мерседес"+1.535
9.Даниэль Риккардо"Макларен"+1.748
10.Серхио Перес"Ред Булл"+1.839
11.Александер Албон"Уильямс"+2.013
12.Гуаньюй Чжоу"Альфа Ромео"+2.110
13.Юки Цунода"Альфа Таури"+2.151
14.Пьер Гасли"Альфа Таури"+2.275
15.Себастьян Феттель"Астон Мартин"+2.360
16.Эстебан Окон"Альпин"+2.437
17.Кевин Магнуссен"Хаас"+2.701
18.Валттери Боттас"Альфа Ромео"+2.012
19.Николас Латифи"Уильямс"+3.105
20.Мик Шумахер"Хаас"+4.434
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