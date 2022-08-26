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Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Бельгии

Автоспорт
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Пилот показал отличный результат

Макс Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Бельгии

Фото: FIA

Новина українською

На автодроме "Спа-Франкоршам" состоялась вторая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал его пилот "Феррари" Шарль Леклер, тройку сильнейших замкнул гонщик "Макларена" Ландо Норрис.

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", был шестым.

Гран-при Бельгии. Вторая тренировка

1.Макс Ферстаппен"Ред Булл"1:45.507

2.Шарль Леклер"Феррари"+0.862

3.Ландо Норрис"Макларен"+1.082

4.Лэнс Стролл"Астон Мартин"+1.128

5.Карлос Сайнс"Феррари"+1.142

6.Льюис Хэмилтон"Мерседес"+1.386

7.Фернандо Алонсо"Альпин"+1.468

8.Джордж Расселл"Мерседес"+1.535

9.Даниэль Риккардо"Макларен"+1.748

10.Серхио Перес"Ред Булл"+1.839

11.Александер Албон"Уильямс"+2.013

12.Гуаньюй Чжоу"Альфа Ромео"+2.110

13.Юки Цунода"Альфа Таури"+2.151

14.Пьер Гасли"Альфа Таури"+2.275

15.Себастьян Феттель"Астон Мартин"+2.360

16.Эстебан Окон"Альпин"+2.437

17.Кевин Магнуссен"Хаас"+2.701

18.Валттери Боттас"Альфа Ромео"+2.012

19.Николас Латифи"Уильямс"+3.105

20.Мик Шумахер"Хаас"+4.434

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В статье: Макс Ферстаппен
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