  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Я не знаю, в чём причина неудач Мерседеса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Я не знаю, в чём причина неудач Мерседеса

Автоспорт
(1 голосов)

Команда не может взять Гран-при

Хэмилтон: Я не знаю, в чём причина неудач Мерседеса

Фото: ESPN

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.

"Мы просто недостаточно быстры. Я не знаю, в чём причина. Мы выезжаем на трассу и стараемся показывать свой максимум. Возможно, проблема в шинах, может быть, в их температуре, или в настройках антикрыла. Причин может быть множество. Я бы не сказал, что работа машины — катастрофа, просто мы оказались довольно далеко от лидеров. Но такое часто случается по пятницам, после чего в субботу ситуация меняется к лучшему. Надеюсь, так будет и в этот раз.

Нужно проделать хорошую работу вечером, проанализировать все данные, а затем постараться понять, что мы можем сделать с машиной. Сейчас ощущения сильно отличаются от тех, что были в последней квалификации. С другой стороны, в сравнении с тем, что было в предыдущую пятницу и в субботу утром все довольно похоже. Это даёт нам надежду, что мы сможем перевернуть ситуацию в свою пользу", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде