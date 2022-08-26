Хэмилтон: Я не знаю, в чём причина неудач Мерседеса

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.

"Мы просто недостаточно быстры. Я не знаю, в чём причина. Мы выезжаем на трассу и стараемся показывать свой максимум. Возможно, проблема в шинах, может быть, в их температуре, или в настройках антикрыла. Причин может быть множество. Я бы не сказал, что работа машины — катастрофа, просто мы оказались довольно далеко от лидеров. Но такое часто случается по пятницам, после чего в субботу ситуация меняется к лучшему. Надеюсь, так будет и в этот раз.

Нужно проделать хорошую работу вечером, проанализировать все данные, а затем постараться понять, что мы можем сделать с машиной. Сейчас ощущения сильно отличаются от тех, что были в последней квалификации. С другой стороны, в сравнении с тем, что было в предыдущую пятницу и в субботу утром все довольно похоже. Это даёт нам надежду, что мы сможем перевернуть ситуацию в свою пользу", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.