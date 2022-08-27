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Альпин хочет подписать Пьера Гасли. Альфа Таури может заменить пилота Шумахером или Хертой

Автоспорт
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Колтон Херта может стать первым американцем в Ф1 за восемь лет

Альпин хочет подписать Пьера Гасли. Альфа Таури может заменить пилота Шумахером или Хертой

Фото: Motorsport.com

UA-Футбол
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Французская команда Формулы-1 "Альпин" заинтересована в подписании контракта с пилотом "Альфа Таури" Пьером Гасли. Организация рассматривает француза после провала в переговорах с Оскаром Пиастри.

Как сообщает издание Autosport, контракт Гасли с "Альфа Таури" действует до конца следующего сезона, до декабря 2023 года. Это означает, что "Альпин" придется выплатить компенсацию за разрыв текущего контракта пилота.

Также медиа сообщает о том, что советник "Ред Булл" (которому принадлежит "Альфа Таури") Гельмут Марко хочет пригласить на место Пьера немца Мика Шумахера из "Хааса" или американца Колтона Херту из "Индикара".

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В статье: формула-1 Пьер Гасли Мик Шумахер Рено Альфа Таури
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