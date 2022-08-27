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Квалификация Гран-при Спа. Четвертый поул Ферстаппена в сезоне
Сайнц – второй, Леклер – четвертый, Расселл – восьмой
Фото: Sporting News
Завершилась квалификация предстоящего Гран-при Бельгии, которое пройдет на автодроме Спа-Франкоршам в городе Спа. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен в четвертый раз в сезоне занял поул-позицию.
Партнер нидерландца по команде Серхио Перес стал третьим. Пилоты главных соперников "Ред Булла" - "Феррари" - Карлос Сайнц и Шарль Леклер заняли второе и четвертое места соответственно.
Квалификация Гран-при Бельгии:
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Карлос Сайнс - "Феррари"
3. Серхио Перес - "Ред Булл"
4. Шарль Леклер - "Феррари"
5. Эстебан Окон - "Альпин"
6. Фернандо Алонсо - "Альпин"
7. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
8. Джордж Расселл - "Мерседес"
9. Алекс Албон - "Уильямс"
10. Ландо Норрис - "Макларен"
11. Даниэль Риккардо - "Макларен"
12. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
14. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
15. Мик Шумахер - "Хаас"
16. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
17. Николас Латифи - "Уильямс"
18. Кевин Магнуссен - "Хаас"
19. Юки Цунода - "Альфа Таури"
20. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
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