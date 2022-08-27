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Квалификация Гран-при Спа. Четвертый поул Ферстаппена в сезоне

Автоспорт
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Сайнц – второй, Леклер – четвертый, Расселл – восьмой

Квалификация Гран-при Спа. Четвертый поул Ферстаппена в сезоне

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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Завершилась квалификация предстоящего Гран-при Бельгии, которое пройдет на автодроме Спа-Франкоршам в городе Спа. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен в четвертый раз в сезоне занял поул-позицию.

Партнер нидерландца по команде Серхио Перес стал третьим. Пилоты главных соперников "Ред Булла" - "Феррари" - Карлос Сайнц и Шарль Леклер заняли второе и четвертое места соответственно.

Квалификация Гран-при Бельгии:

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Карлос Сайнс - "Феррари"

3. Серхио Перес - "Ред Булл"

4. Шарль Леклер - "Феррари"

5. Эстебан Окон - "Альпин"

6. Фернандо Алонсо - "Альпин"

7. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

8. Джордж Расселл - "Мерседес"

9. Алекс Албон - "Уильямс"

10. Ландо Норрис - "Макларен"

11. Даниэль Риккардо - "Макларен"

12. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

14. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

15. Мик Шумахер - "Хаас"

16. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

17. Николас Латифи - "Уильямс"

18. Кевин Магнуссен - "Хаас"

19. Юки Цунода - "Альфа Таури"

20. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

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В статье: формула-1 Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Бельгии
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