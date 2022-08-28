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Гран-при Бельгии. Ферстаппен победил в третий раз подряд

Автоспорт
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(1 голосов)

Перес – второй, Сайнц – третий, Леклер – шестой

Гран-при Бельгии. Ферстаппен победил в третий раз подряд

Фото: Red Bull

UA-Футбол
Новина українською

Завершилось Гран-при Бельгии, прошедшее на автодроме в Спа. Победил пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для нидерландца это уже третья победа в гонке подряд. Всего у него девять финишей первым в четырнадцати Гран-при сезона.

Примечательно, что стартовал Ферстаппен 14-м, но тем не менее победил. Стартовавший первым Карлос Сайнц упустил не только первое, но и второе место. Партнер Ферстаппена по "Ред Булл" Серхио Перес стал вторым.

Гран-при Бельгии

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Серхио Перес - "Ред Булл"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Фернандо Алонсо - "Альпин"

6. Шарль Леклер - "Феррари"

7. Эстебан Окон - "Альпин"

8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

10. Алекс Албон - "Уильямс"

11. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

12. Ландо Норрис - "Макларен"

13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

14. Юки Цунода - "Альфа Таури"

15. Даниэль Риккардо - "Макларен"

16. Кевин Магнуссен - "Хаас"

17. Мик Шумахер - "Хаас"

18. Николас Латифи - "Уильямс"

Не финишировали:

Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

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В статье: формула-1 Феррари Ред Булл Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Серхио Перес Гран-при Бельгии
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
28.08.2022 в 18:26
Перес – второй, Сайнц – третий, Леклер – пятыйТо Леклер п"ятий? Чи який??
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