Гран-при Бельгии. Ферстаппен победил в третий раз подряд

Завершилось Гран-при Бельгии, прошедшее на автодроме в Спа. Победил пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для нидерландца это уже третья победа в гонке подряд. Всего у него девять финишей первым в четырнадцати Гран-при сезона.

Примечательно, что стартовал Ферстаппен 14-м, но тем не менее победил. Стартовавший первым Карлос Сайнц упустил не только первое, но и второе место. Партнер Ферстаппена по "Ред Булл" Серхио Перес стал вторым.

Гран-при Бельгии

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Серхио Перес - "Ред Булл"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Фернандо Алонсо - "Альпин"

6. Шарль Леклер - "Феррари"

7. Эстебан Окон - "Альпин"

8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

10. Алекс Албон - "Уильямс"

11. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

12. Ландо Норрис - "Макларен"

13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

14. Юки Цунода - "Альфа Таури"

15. Даниэль Риккардо - "Макларен"

16. Кевин Магнуссен - "Хаас"

17. Мик Шумахер - "Хаас"

18. Николас Латифи - "Уильямс"

Не финишировали:

Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

Льюис Хэмилтон - "Мерседес"