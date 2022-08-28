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Гран-при Бельгии. Ферстаппен победил в третий раз подряд
Перес – второй, Сайнц – третий, Леклер – шестой
Фото: Red Bull
Завершилось Гран-при Бельгии, прошедшее на автодроме в Спа. Победил пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Для нидерландца это уже третья победа в гонке подряд. Всего у него девять финишей первым в четырнадцати Гран-при сезона.
Примечательно, что стартовал Ферстаппен 14-м, но тем не менее победил. Стартовавший первым Карлос Сайнц упустил не только первое, но и второе место. Партнер Ферстаппена по "Ред Булл" Серхио Перес стал вторым.
Гран-при Бельгии
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Серхио Перес - "Ред Булл"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Джордж Расселл - "Мерседес"
5. Фернандо Алонсо - "Альпин"
6. Шарль Леклер - "Феррари"
7. Эстебан Окон - "Альпин"
8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
10. Алекс Албон - "Уильямс"
11. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
12. Ландо Норрис - "Макларен"
13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
14. Юки Цунода - "Альфа Таури"
15. Даниэль Риккардо - "Макларен"
16. Кевин Магнуссен - "Хаас"
17. Мик Шумахер - "Хаас"
18. Николас Латифи - "Уильямс"
Не финишировали:
Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
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